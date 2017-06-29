Монеты и российские рубли: СБУ разоблачила теневой центр, который причастен к финансированию терроризма (фото)

Сотрудники СБУ разоблачили в Сумах подпольную структуру, которая занималась незаконными валютными операциями и легализацией средств, полученных предприятиями на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что злоумышленники арендовали три офиса, в которых проводились операции по легализации доходов, полученных предприятиями ОРДЛО. Затем наличные деньги (российские рубли) переправлялась на временно оккупированные боевиками территории.

Читайте такжеАгент "Зима", он же "Гравер": журналист рассказал о российском вербовщике офицеров СБУ в Одессе

«При этом использовались оборотные средства ряда российских банков, которые дельцы контрабандным путем завозили из России в Украину. Во время обысков в арендованных злоумышленниками помещениях и по месту их проживания оперативники спецслужбы изъяли наличными 10 миллионов рублей, 180 тысяч долларов, два миллиона гривен, 22 тысячи евро, а также большое количество золотых изделий, в частности коллекционных монет», - говорится в сообщении.

Отмечается, что открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 385-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

Как сообщал УНИАН ранее, оперативная обстановка в районе проведения АТО снова осложнилась: российско-террористические бандформирования продолжают грубо нарушать договоренности о соблюдении перемирия. Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook.

"На протяжении минувших суток боевики 35 раз открывали огонь по позициям украинских армейцев. Во время осуществления половины из этих вооруженных провокаций противник применял минометы разных калибров, один раз - ствольную артиллерию", - говорится в сообщении.