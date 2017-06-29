Обострение на Донбассе: за сутки один военный погиб, еще трое были ранены - штаб АТО

Оперативная обстановка в районе проведения АТО снова осложнилась: российско-террористические бандформирования продолжают грубо нарушать договоренности о соблюдении перемирия. Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook.

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"На протяжении минувших суток боевики 35 раз открывали огонь по позициям украинских армейцев. Во время осуществления половины из этих вооруженных провокаций противник применял минометы разных калибров, один раз - ствольную артиллерию", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что неизменной остается тенденция по активизации незаконных вооруженных формирований в темное время суток. Кроме того, оккупанты вчера в очередной раз обстреляли жилой квартал одного из прифронтовых населенных пунктов.

На приморском направлении оккупанты девять раз нарушали перемирие. В течение суток боевики, используя минометы и пехотное вооружение обстреливали наши позиции в районе Лебединского, Водяного, Павлополя, Гнутово, Красногоровки и Марьинки. Из гранатометов различных модификаций противник бил по опорным пунктам сил АТО вблизи Тарамчука и Талаковки. Большинство из этих обстрелов состоялись уже после захода солнца, отметили в штабе.

"Именно на этом же направлении захватчики вчера днем из миномета калибра 120 мм обстреляли жилой квартал Красногоровки. К счастью, в результате этого обстрела никто из местных жителей не пострадал", - говорится в сообщении.

На донецком направлении пророссийские банды снова активизировались в районе Авдеевки, где несколько раз вчера обстреливали наши оборонительные укрепления из 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия различных калибров.

"Около 21.00 бандиты выпустили по украинским воинам около полдесятка снарядов из артиллерийских систем калибра 122 мм. Не утихают вражеские средства поражения и северо-восточнее Авдеевки - недалеко от Каменки и Новоселовки Второй. Там наемники также вчера неоднократно открывали огонь из минометов разного калибра, разнообразных образцов пехотного вооружения, а также противотанкового ракетного комплекса и зенитной установки. Под обстрелы из минометов вчера вечером попали наши опорные пункты в районе Луганского и Верхнеторецкого. Всего на этой части фронта за прошедшие сутки насчитано 11 вражеских вооруженных провокаций", - сообщили в штабе.

По данным штаба АТО, за прошедшие сутки наиболее активно боевики обстреливали украинские позиции на луганском направлении.

"На протяжении суток было зафиксировано 15 фактов нарушения противником перемирия. Снова отмечается относительное обострение в районе Бахмутской трассы, где оккупанты вечером на протяжении нескольких часов плотным огнем из 120-мм и 82-мм минометов, а также из менее мощного вооружения, накрывали наши позиции вблизи Крымского. Также из минометов бандиты били неподалеку Трехизбенки и Счастья. Кроме того, в течение суток нарушения боевиками условий неприменения оружия были зафиксированы в районе н.п. Старый Айдар, Новотошковское, Шаров Кут и Валуйское", - сообщает пресс-центр АТО.

"В результате вражеских обстрелов один украинский воин вчера, к сожалению, погиб. Еще трое бойцов сил АТО получили ранения и боевые травмы", - подытожили в штабе.