Всего за 10 дней межбанк "прожевал" больше 3 миллиардов долларов

Объем операций на межбанковском валютном рынке Украины со 2 по 12 марта составил 3,505 млрд. долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

По данным Нацбанка, общий объем операций на наличном сегменте валютного рынка со 2 по 11 марта 2009 года составлял 850 млн. долл. (в эквиваленте). Средневзвешенный наличный курс гривни по операциям банков Украины по продаже долларов США за 11 марта составил 8,2404 грн./долл.

С начала марта Национальный банк провел два целевых валютных аукциона для удовлетворения потребностей клиентов банков - физических лиц, на которых было продано 96,9 млн. долл. по курсу 7,80 грн./долл.

Официальный курс гривни к доллару США с начала марта оставался неизменным - на уровне 7,70 грн./долл., к евро - соответствовал уровню, который сложился на начало марта и составлял 9,8421 грн./евро, а к российскому рублю - снизился на 1,2% до 2,18 грн./10 рублей.