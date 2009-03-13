Экономия по-полтавски: каникулы в школах перенесут на 2 недели

Каникулы в школах Полтавы и Кременчуга начнутся с 6 апреля и закончатся 14 апреля включительно. Таким образом городские власти решили сэкономить энергоресурсы в учебных заведениях, сообщили УНИАН в Управлении образования Полтавского горисполкома.

«Каникулы начнутся не с 24 марта, как раньше (они продолжались до 1 апреля), а с 6 апреля, и закончатся 14 апреля. Изменить сроки проведения каникул решили для экономии энергоресурсов в учебных заведениях. Таким образом отдыхать дети закончат как раз во время отключения тепла - целую неделю в школах не будут отапливать помещения», - пояснили в управлении образования.