Массовая хакерская атака: в киберполиции рекомендуют пользователям отключить компьютеры

Киберполиция советует пользователям отключить компьютеры из-за вирусной атаки. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Facebook.

"Компьютерные сети центральных органов власти подверглись масштабной хакерской атаке - с 14:00 по Киеву. Кибернападения происходят с помощью вируса Petya, который использует недостатки операционных систем, зафиксированные на серверы и персональные компьютеры. Вирус шифрует файловые системы", - говорится в сообщении.

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Сейчас зараженные системы Министерства инфраструктуры, Укртелекома, Укрпочты, «Новой почты» и ряда банковских учреждений. Серверы Кабинета Министров Украины пока не пострадали, однако отдельные персональні компьютеры подверглись нападению.

Сейчас работники Государственной службы спецсвязи и других соответствующих органов, в частности Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, работают над тем, чтобы нейтрализовать атаку.

"Сейчас они рекомендуют пользователям сетей отключить компьютеры. В ближайшее время должны появиться инструкции", - добавили в ведомстве.