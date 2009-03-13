Новый скандал на Евровидении. Фанаты Элвиса Пресли требует снять Бельгию с конкурса. Они считают, что песня бельгийского певца Патрика Ушена Copycat полна презрения, ненависти и горечи к их кумиру. При этом недовольные напоминают о том, что одно из правил Евровидения гласит, что "оскорбительные" и "неприемлемые" выражения не допустимы. Отмечу, что певец из Бельгии работает в стиле "рокабилли" и в Москве выступит в образе а-ля Элвис Пресли.

Это уже не первый скандал вокруг содержания песен на "Евровидении-2009". Ранее Европейский вещательный союз счел не соответствующим нормам конкурса текст песни "We don`t wonna put in" группы "Стефане и 3G", которая должна была представлять Грузию.

Эхо Москвы