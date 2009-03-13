Жители Молдавии начали массово скупать евро и доллары

В Молдавии в последние дни на внутреннем валютном рынке наблюдается резкий спрос на доллары и евро, что привело к некоторому ослаблению курса национальной валюты.

Большинство обменно-валютных касс Кишинева вчера сообщили об отсутствии долларов и евро для продажи. В связи с этим Национальный банк Молдавии выступил со специальным заявлением, в котором отмечается, что НБМ располагает достаточными резервами иностранной валюты для удовлетворения спроса на нее, который носит временный характер, учитывая сезонный характер экономики республики.

В заявлении НБМ отмечается, что ситуация на внутреннем валютном рынке в последние несколько дней характеризуется увеличением спроса на иностранную валюту, вызванного некоторыми непрофессиональными и необоснованными с экономической точки зрения заявлениями, появившимися в прессе с целью дестабилизации ситуации на рынке.

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