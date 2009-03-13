Мировые цены на нефть значительно выросли

00:16, 13 марта 2009
Общество
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Завершились биржевые торги

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 12 марта на ведущих нефтяных биржах значительно выросли.

Официальные цены нефтяных фьючерсов с поставкой в апреле составили:

- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 45,09 (+3,69) долл./барр.;

- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 47,03 (+4,70) долл./барр.

 

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