Мировые цены на нефть значительно выросли

Завершились биржевые торги

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 12 марта на ведущих нефтяных биржах значительно выросли. Официальные цены нефтяных фьючерсов с поставкой в апреле составили: - в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 45,09 (+3,69) долл./барр.; - в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 47,03 (+4,70) долл./барр.

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