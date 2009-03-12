Закулисье Шевченковской премии: члены жюри выходили из зала в знак протеста

Впервые в истории Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко ею не отметили произведение художественной прозы, пишет еженедельник «Комментарии:».

Не присуждена награда и за достижение в киноискусстве.

Если с кино все понятно, отмечает издание - не за «Богдана-Зиновия Хмельницкого» же давать! - то ситуация, возникшая при определении достойного кандидата в писательском мастерстве, достойна отдельного разговора, поскольку эта номинация является для Шевченковской премии одной из определяющих.

Как стало известно «Комментариям:» из неофициальных источников, члены комитета, представляющие писательское сообщество (Андрей КУРКОВ, Тарас ФЕДЮК, Мария МАТИОС, Василий ГЕРАСИМЬЮК, Иван ДРАЧ, Михаил СЛАБОШПИЦКИЙ) разошлись во мнениях - давать награду за заслуги автора на литературной ниве или за художественную ценность произведения, открывать «неизвестных гениев» или давать «бонус» тем, кого современный читатель знает неплохо.

Кроме того, выразительно очертилось противостояние между «новыми» и «старыми» членами комитета. Разногласия были такими сильными, что кое-кто из участников заседания даже выходил из зала в знак протеста. Жертвой этих разногласий стала кандидатура известного писателя и киносценариста Василия ПОРТЯКА и его сборник новелл «В снегах», который считали фаворитом нынешней премии. Интересно, что книга В.ПОРТЯКА уже во второй раз номинируется на Шевченковскую премию - в прошлом году лавры у нее отобрал роман Любови ГОЛОТЫ «Эпизодическая память», напоминает издание.

Однако, пишет еженедельник, не следует усматривать в этом решении Шевченковского комитета признак обновления премии, изменения критериев и принципов отбора, о чем в декабре месяце говорил новый председатель комитета, директор Института литературы НАН Украины, шевченковский лауреат Николай ЖУЛИНСКИЙ.

Причина, по которой государство не смогло назвать свою «книгу года», прозаична - члены Шевченковского комитета просто не смогли договориться. Разумной альтернативы «новому» В.ПОРТЯКУ «старая гвардия» не предложила, резюмируют «Комментарии:».

Пока что единственное заметное изменение в политике присуждения Шевченковских премий - уменьшение количества лауреатов до пяти человек. В прошлом году их было аж 18. Однако такая исключительная требовательность, по информации еженедельника, объясняется еще и финансовыми трудностями. Как стало известно «Комментариям:» из неофициальных источников, членов комитета предупредили, что денег хватит лишь на семь премий. Впрочем, размер Шевченковской премии таки увеличился - в прошлом году он составлял 130 тыс. грн., нынче же - 160 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, 2 марта 2009 г. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о присуждении пяти мастерам искусств Национальной премии имени Тараса Шевченко. Решение принято на основании представления Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Президент постановил присудить Национальную премию Украины имени Тараса Шевченко 2009 году: поэту Павлу ГИРНЫКУ - за книгу стихов «Посвітається»; художнику Виктору ГОНТАРОВУ – за серию полотен «Мой Гоголь» и цикл живописных работ; актрисе Ларисе КАДЫРОВОЙ – за галерею женских образов в моноспектаклях и вклад в развитие украинского театрального искусства; публицисту Владимиру МЕЛЬНИЧЕНКО – за документально-публицистические книги «Тарас Шевченко: «Мое пребывание в Москве», «Во славу нашей преславной Украины» (Тарас Шевченко и Осип Бодянский)»; мастеру народной живописи Виктору НАКОНЕЧНОМУ – за серию картин «Край мой солнечный».