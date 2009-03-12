Курс доллара в обменниках Киева

Средний курс покупки доллара в коммерческих банках Украины сегодня снизился на 6 коп., по сравнению с 11 марта, и составил 8,21 грн., продажи – на 9 коп. – до 8,43 грн. Об этом сообщает Finance.ua.

Средний курс покупки евро в коммерческих банках Украины сегодня незначительно понизился, по сравнению с 11 марта, – до 10,41 грн., продажи – на 0,4% – до 10,89 грн.

Средний курс покупки/продажи российского рубля по Украине почти не изменился, по сравнению с 11 марта, и составил 0,2147/0,2505 грн.

Американскую валюту в коммерческих банках Киева сегодня покупают по 8,23 грн./долл. (курс понизился на 0,3%), продают – по 8,41 грн./долл. (дешевле на 0,7%).

Евро в столице покупают в среднем по 10,45 грн. (дешевле на 0,2%), продают – по 10,83 грн. (дешевле на 0,7%).

Комбанки столицы сегодня покупают российские рубли в среднем по 0,2118 грн. (курс незначительно понизился по сравнению с 11 марта), продают – по 0,2563 грн. (дороже на 0,5%).

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,25/8,70 грн., евро – 10,40/11,10 грн., рубль – 0,195/0,26 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,00/8,50 грн., евро – 10,00/11,00 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 8,15/8,43 грн., евро – 10,4506/10,83 грн., рубль – 0,22/0,26 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня составляет 7,70 грн., к евро – 9,84522 грн., к российскому рублю – 0,21927 грн.