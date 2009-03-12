Контрабандисты активизировались: в Украину - мясо, из Украины - сигареты

На западной границе Украины увеличилось количество случаев экономической контрабанды. Активизировались контрабандисты, которые пытаются ввезти в Украину мясопродукты.

Только за январь и февраль этого года контрабанда мясопродуктов выросла в пять раз в сравнении с двумя последними месяцами прошлого года, сообщили „Немецкой волне” в западном региональном управлении государственной пограничной службы. Контрабандные товары нарушители чаще всего пытаются спрятать в собственном авто, говорит офицер пресс-службы Роман Стахив. Разница в цене мяса, которая в настоящее время значительно ниже в соседних с Украиной государствах, в частности в Польше, дает возможность извлечь ощутимую финансовую выгоду, объясняют в таможенной службе.

В то же время участились случаи контрабанды сигарет, их регистрируют на 12 процентов больше в сравнении с прошлым годом. И если мясо пытаются ввезти в Украину, то сигареты, наоборот, вывозят, потому что за рубежом они стоят дороже. Пограничники отмечают, что чаще всего подобную незаконную деятельность осуществляют местные жители.