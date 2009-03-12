Кабмин ограничил закупку импортной сельхозтехники

Кабинет Министров Украины запретил закупку импортной сельскохозяйственной техники, аналоги которой производятся в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии соответствующего постановления на заседании Кабмина журналистам сообщила народный депутат Украины Екатерина САМОЙЛИК (КПУ), которая является одним из его инициаторов.

«18 раз за последние годы увеличился ввоз иностранной сельхозтехники, все это огромные деньги. Это миллиарды денег, которые можно было пустить на производство отечественной техники. Мы эти деньги просто инвестировали в чужие экономики», – сказала Е.САМОЙЛИК.

По ее словам, лишь в 2008 году в Украину было импортировано сельхозтехники на 2,5 млрд. долл. При этом Е.САМОЙЛИК подчеркнула, что принятие соответствующего решения позитивно отразится на работе отечественных производителей, в частности, Херсонского машиностроительного завода.