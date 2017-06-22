Первый штраф за георгиевскую ленту: в Днепре на женщину составили админпротокол

В четверг, 22 июня, во время массового мероприятия, посвященного Дню скорби и памяти жертв войны, в Днепре у женщины изъяли георгиевскую ленту. Об этом сообщается на странице Facebook полиции области.

"На месте происшествия полицейские составили административный протокол по ст. 173-3 КУоАП (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты). Публичную безопасность обеспечивали 60 сотрудников полиции", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ российском МИД заявили, что запрет георгиевской ленты в Украине отложит выполнение Минских соглашений

Как сообщал УНИАН, 16 мая Верховная Рада приняла закон «О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды «георгиевской» (гвардейской) ленточки». Кодекс дополнен новой статьей 173, предусматривающей наложение штрафа в размере от 50 до 150 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией «георгиевской» (гвардейской) ленточки или предметов, содержащих ее изображение, за публичное использование, демонстрацию или ношение ленточки, или ее изображение.

За те же повторные действия предусмотрено наложение штрафа в размере от 150 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией ленточки или предметов, содержащих ее изображение.

Закон вступил в силу 15 июня.