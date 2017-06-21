Треть украинцев считают введение безвиза между Украиной и ЕС совершенно неважным - опрос

Треть опрошенных граждан Украины считают совершенно неважным введения безвизового режима между Украиной и странами-членами Европейского союза и другими участниками Шенгенской зоны. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, которые были представлены во время круглого стола «Безвиз Yes: что дальше?».

Читайте такжеПочти половина украинцев не собираются оформлять биометрические паспорта - опросВ частности, социологи спросили у респондентов, насколько для них является важным введение безвизового режима.

33,7% опрошенных сказали, что этот вопрос для них является совершенно неважным. Еще 23,8% считают, что для них введение безвизового режима является маловажным. В то же время для 28,6% респондентов сказали, что это событие является в целом важным, 10,1% граждан сказали, что это событие является очень важным. Затруднились ответить на этот вопрос 3,8% опрошенных.

Вместе с тем, 40,2% опрошенных респондентов заявили, что точно не собираются ехать ни в одну из стран Шенгенской зоны.

22% ответили, что скорее всего - да, они намерены посетить одну из стран; 17,6% сказали, что скорее всего - нет; и только 9,9% отметили, что да, несомненно. 10,4% опрошенных сказали, что им трудно ответить.

Среди граждан, которые собираются ехать в ЕС, 63,8% будут делать это с целью туризма. 22,1% - с целью трудоустройства за рубежом, 21,8% - с целью визита к родственникам и друзьям, 18,1% - рабочие визиты, 7,8% - на учебу или стажировку, 7,5% - культурный обмен, 3,9% - на постоянное проживание, 2,4% - на лечение, а 1,2% - с другой целью.

При этом 62,5% респондентов убеждены, что безвиз не дает украинцам право на работу в странах Шенгена. В то же время 15% считают, что безвиз дает право на работу, 22,5% затруднились ответить.

Общенациональный опрос населения Украины был проведен с 9 по 13 июня 2017 года. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированного Крыма и оккупированных территорий в Луганской и Донецкой областях. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.