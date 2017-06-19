За неделю преимуществами безвизового режима воспользовались более 21 тысячи украинцев

С начала введения безвизового режима по состоянию на утро 19 июня границу со странами ЕС пересекло более полумиллиона граждан Украины, из них 21,2 тысячи только по биометрическим паспортам, сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"Во время путешествия более 100 тыс. украинцев использовали биометрические паспорта, из которых 21,2 тыс. наших соотечественников воспользовались именно преимуществами безвизового режима и пересекали границу, имея только биометрический паспорт", - говорится в сообщении.

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Отметим, что направляясь в страны Европы в рамках безвизовых путешествий, 6 745 граждан, а это 32% выехавших, воспользовались авиационным транспортом. Другие выехали по железной дороге или пересекали границу в автомобильных пунктах пропуска, большинство из которых на границе с Польшей (8 725 граждан Украины) и Венгрией (2 840 граждан Украины).

При этом с начала введения безвизовых путешествий в пересечении границы было отказано 26 гражданам Украины.

Как сообщал УНИАН, Япония также начала прорабатывать безвиз для Украины.