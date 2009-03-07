В немецкой клинике умер Ян Арлазоров (фото)

На 62-м году жизни скончался известный российский юморист Ян Арлазоров.

Как передает РИА «Новости», он умер в клинике в Германии, где находился в последнее время на лечении.

Немецкие врачи последние несколько лет боролись за жизнь Арлазорова: провели две операции, готовились к третьей, но болезнь оказалась запущенной, отмечает телеканал "Вести".

Коллеги называют покойного мужественным человеком и феноменальным артистом, Дон Кихотом российской эстрады и первооткрывателем жанра "разговора со зрителем".

Церемония прощания с Я.Арлазоровым состоится 11 марта в московском Театре эстрады, похоронят его в тот же день на Востряковском кладбище.

Соболезнования в связи с кончиной артиста выразил президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

По данным интернет-СМИ, артист был доставлен в одну из московских онкологических клиник в апреле 2008 года, его состояние тогда медики оценили как тяжелое. Сообщалось, что болезнь была связана с желчным пузырем и поджелудочной железой.