В немецкой клинике умер Ян Арлазоров (фото)
Известному юмористу был 61 год
|Ян Арлазоров. Фото с сайта http://visualrian.ru/
Как передает РИА «Новости», он умер в клинике в Германии, где находился в последнее время на лечении.
Немецкие врачи последние несколько лет боролись за жизнь Арлазорова: провели две операции, готовились к третьей, но болезнь оказалась запущенной, отмечает телеканал "Вести".
Коллеги называют покойного мужественным человеком и феноменальным артистом, Дон Кихотом российской эстрады и первооткрывателем жанра "разговора со зрителем".
Церемония прощания с Я.Арлазоровым состоится 11 марта в московском Театре эстрады, похоронят его в тот же день на Востряковском кладбище.
Соболезнования в связи с кончиной артиста выразил президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ.
По данным интернет-СМИ, артист был доставлен в одну из московских онкологических клиник в апреле 2008 года, его состояние тогда медики оценили как тяжелое. Сообщалось, что болезнь была связана с желчным пузырем и поджелудочной железой.