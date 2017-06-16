В немецких СМИ разгорается скандал вокруг анонсированного концерта Scooter в оккупированном Крыму - посол

В немецких средствах массовой информации возник скандал вокруг анонсированного концерта известной немецкой группы Scooter во временно оккупированном Россией Крыму. Об этом в "Твиттер" сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Читайте такжеScooter едет с концертом в оккупированный Крым«Инициированный с газетой BILD наезд на менеджмент Scooter из-за концерта в Крыму - сегодня топ-новость всех немецких СМИ», - отметил он.

«Скандал в немецких СМИ вокруг визита Scooter в Крым приобретает новые обороты: теперь это топ-новость и на телевидении», - добавил посол.

Ранее в Twitter российский адвокат Марк Фейгин сообщил, что этим летом немецкая группа Scooter выступит в оккупированном Россией Крыму, и опубликовал фото афиши. Судя по афише, Scooter намерены дать концерт 4 августа в Балаклаве.