В немецких СМИ разгорается скандал вокруг анонсированного концерта Scooter в оккупированном Крыму - посол

16:17, 16 июня 2017
Общество
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К скандалу подключились и телеканалы.

Scooter зібрався з концертом у Крим / twitter.com/FeyginMark

В немецких средствах массовой информации возник скандал вокруг анонсированного концерта известной немецкой группы Scooter во временно оккупированном Россией Крыму. Об этом в "Твиттер" сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Читайте такжеScooter едет с концертом в оккупированный Крым«Инициированный с газетой BILD наезд на менеджмент Scooter из-за концерта в Крыму - сегодня топ-новость всех немецких СМИ», - отметил он.

«Скандал в немецких СМИ вокруг визита Scooter в Крым приобретает новые обороты: теперь это топ-новость и на телевидении», - добавил посол.

Ранее в Twitter российский адвокат Марк Фейгин сообщил, что этим летом немецкая группа Scooter выступит в оккупированном Россией Крыму, и опубликовал фото афиши. Судя по афише, Scooter намерены дать концерт 4 августа в Балаклаве.

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Новость в сюжете: Скандал с выступлением группы Scooter в Крыму
Теги: #Scooter концерт в Крыму