Житомирские спасатели провели учения по ликвидации условного пожара самолета (фото)

Сегодня житомирские спасатели совершенствовали навыки по ликвидации условного пожара самолета в аэропорту «Житомир». Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

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По ее словам, 15 июня в аэропорту «Житомир» прошли учения по совершенствованию практики и навыков реагирования субъектов в вопросах ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера, связанных с авиационной аварией.

Согласно замыслу, во время приземления сорокаместного SAAB-340 якобы произошло возгорание одного из двигателей самолета. Вследствие повреждения топливопроводов вытекло авиационное топливо на бетонную полосу через образовавшийся горящий разлив. В самолете находилось 4 члена экипажа и 27 пассажиров.

Все службы, в том числе и аэропорта, были немедленно приведены в боевую готовность. Первыми на борт поднялись отделения на пожарном автомобиле. Это была ведомственная пожарная охрана, которая проводила эвакуацию людей с помощью выдвижных лестниц.

Вслед за ними прибыли спасатели с информацией о том, что в салоне, по легенде учений, остались люди, которые не могут самостоятельно покинуть самолет. Бойцы ГСЧС провели поисково-спасательные работы и разведку пожара. Кроме того, был развернут пункт оказания первой врачебной помощи. Уже оттуда пострадавших с легкими телесными повреждениями» передавали медикам скорой.

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Пассажиров же с "более тяжелыми травмами" на носилках доставляли к врачам экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Охранники аэропорта сопровождали эвакуированных пассажиров до ближайшего безопасного пункта временного размещения, который находится в здании аэропорта. Там уже с ними работали психологи областного управления ГСЧС в области.

Одновременно с этим подразделения оперативно-спасательной службы «101» провели «тушение пожара и охлаждение фюзеляжа и шасси самолета».

Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей кажущуюся пожар был «локализован», а 7 человек – «спасены».

По словам заместителя начальника Управления ГСЧС Украины в Житомирской области Олега Держанивского, такие тренировки проводились впервые. Учитывая этот факт, в частности, и представителями Государственной авиационной службы Украины, которые присутствовали на обучении, был отмечен ряд недостатков.

«В то же время, для наших подразделений такой результат является неоценимым опытом, как с точки зрения тактических действий, так и всестороннего взаимодействия с другими службами. В целом же, результаты учений положительно оценены авиационными специалистами», - отметил Держанивский.