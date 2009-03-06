НБУ определил, кому будут продавать валюту по льготному курсу

Национальный банк Украины определил категории заемщиков, которым будет продаваться валюта по льготному курсу в первую очередь.

Об этом сообщает сегодня газета «Дело» (№ 34 от 6 марта 2009 года).

В распоряжении издания оказалось письмо Нацбанка, в котором регулятор определяет порядок формирования реестра заемщиков-физлиц. Только заемщики, включенные в реестр, могут рассчитывать на покупку долларов для погашения кредитов по льготному курсу. Прежде всего, НБУ рекомендует включать в этот список тех клиентов, которые являются кормильцами семьи и имеют позитивную кредитную историю. Кроме того, приоритет для включения в реестр имеют четыре категории заемщиков: те, кто покупал в кредит квартиру, брал ссуды на лечение, учебу или на развитие малого бизнеса (но не более 50 тыс. долларов).

В то же время, как пишет издание, в «рекомендательном» списке НБУ нет клиентов, которые брали кредиты на покупку автомобилей или на ремонт жилья. По мнению банкиров, это письмо не стоит воспринимать, как желание Нацбанка ограничить объемы продажи валюты заемщикам по льготному курсу - регулятор может себе позволить потратить 400-500 млн. долл. в месяц на такие интервенции. Участники рынка считают, что таким образом НБУ пытается лишить возможности спекулянтов покупать валюту по льготному курсу, а также поддержать в первую очередь наименее социально защищенных заемщиков.

Банкиры поддерживают эту идею НБУ. «В этом решении я вижу только социальную составляющую. Доллары по льготному курсу действительно сначала нужно продавать тем, кому они больше всего нужны», - сказал председатель правления OTP Банка Дмитрий ЗИНКОВ.

В то же время другие финансисты не исключают, что НБУ таким образом пытается отсечь часть клиентов, которые пытались купить валюту по заниженному курсу для ее дальнейшей перепродажи. «Под эту «дудку» много не очень честных людей пытались купить валюту», - говорит начальник управления ипотечного кредитования банка «Финансы и Кредит» Игорь ШЕВЧЕНКО.

Банкиры полагают, что теперь количество документов, необходимое для попадания в реестр, увеличится, и «случайных людей» в нем станет меньше.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на совещании в правительстве 5 марта предложила разработать действенный механизм рефинансирования коммерческих банков.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, для действенного рефинансирования коммерческих банков необходимо составить реестр граждан, которые, закладывая квартиры, брали кредиты для бизнеса, и проводить рефинансирование по этому реестру.

Национальный банк Украины с 27 февраля этого года начал проводить специальные аукционы по продаже валюты по льготному курсу. При рыночном курсе 8,5-8,6 грн. за доллар НБУ продавал доллары по 7,8-7,9 грн. Банки, купившие доллары на таких аукционах, обязаны были продавать их клиентам исключительно для погашения валютных займов. При этом финучреждения не имели права повышать курс продажи более чем на 0,2% или взимать дополнительные комиссионные за такие валютообменные операции.