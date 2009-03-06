Нацбанк назначил куратора в Укргазбанк, что же тут плохого?

Финансовый рынок негативно воспринял назначения куратора от Национального банка Украины в «Укргазбанке».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава правления «Укргазбанка», народный депутат Василий ГОРБАЛЬ (фракция Партии регионов) вчера журналистам в Кабинете министров Украины.

«Досадно, что информацию о кураторе рынок воспринял негативно. Далеко не каждый клиент банка знает, что у каждого крупного банка есть куратор НБУ», - сказал В.ГОРБАЛЬ.

Глава банка отметил, что назначение куратора от НБУ в «Укргазбанке» связано с переводом этого банка из категории небольших в категорию крупных банковских учреждений.

Он уточнил, что куратор имеет право присутствовать на заседаниях правления и на заседаниях кредитных комитетов банка.

В.ГОРБАЛЬ подчеркнул, что куратор не имеет статуса временного администратора Нацбанка.

«Временная администрация – это совершенно другой статус. Куратор – это форма диалога. Я общался с куратором, это абсолютно адекватный сотрудник Национального банка», - пояснил он, что куратором от НБУ в «Укргазбанке» назначен Владимир МАЗЕПА.

«Укргазбанку» были увеличены лимиты по рефинансированию, а это говорит о том, что государство в лице, как правительства, так и Национального банка, заинтересовано в том, чтобы «Укргазбанк» был «на плаву», - подчеркнул В.ГОРБАЛЬ.

По его мнению, именно такая заинтересованность государства должна быть основным месиджем для рынка, а не факт введения куратора.

Как сообщал УНИАН, 2 марта Национальный банк Украины назначил куратора в "Укргазбанк".

Согласно постановлению Нацбанка, на куратора возлагаются следующие полномочия: контроль за проведением банком различных операций, инициирование совещаний с руководством банка, присутствие на собраниях акционеров, заседаниях Правления и Набсовета банка, согласование связанных с движением средств решений руководства банка, вынос за пределы банка копий документов, свидетельствующих о нарушениях банком нормативно-правовых актов НБУ.

В течение 7 дней после назначения куратор обязан совместно с руководством банка составить комплексный план по погашению просроченной задолженности банка, по прекращению оттока депозитов, по возвращению в банк наличных средств, по увеличению ресурсной базы банка.

Срок полномочий куратора не может превышать 1 года со дня его назначения.

Справка УНИАН. ОАО АБ "Укргазбанк" (г. Киев) создано в 1993 году.

Чистая прибыль ОАО «Укргазбанк» в 2008 г. составила 204 млн. грн.

По данным банка, на 1 января 2009 года пакетами акций в размере более 10% владели ООО "Финансово-инвестиционный альянс" - 33,0063% и ООО "Компания "Укргазинвестплюс" - 19,0005%.

По данным международного рейтингового агентства Fitch, "Укргазбанк" контролируется депутатом Верховной Рады Василием ГОРБАЛЕМ (39%) и депутатом Киевсовета Алексеем ОМЕЛЬЯНЕНКО (29%).