Украинцев среди пострадавших в результате пожара в многоэтажке Лондона нет - МИД
10:54, 14 июня 2017Общество
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Об этом свидетельствуют предварительные данные министерства.
Пожар в Лондоне \ REUTERS
По предварительной информации, граждан Украины среди пострадавших в результате пожара в 27-этажном жилом доме нет. Об этом сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел в "Твиттере".
Читайте такжеВ Лондоне горит 27-этажный дом, десятки людей пострадали (фоторепортаж)"По информации полиции, в результате пожара в Лондоне есть жертвы (количество не называется). На 08.00 14.06 граждан Украины среди погибших нет", - заявили дипломаты.
Как сообщал УНИАН, в западной части Лондона сегодня вспыхнул пожар в 27-этажном жилом доме. Возгорание пытаются потушить 200 пожарников и 40 пожарных автомобилей. 30 человек были отправлены в 5 госпиталей после пожара.
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