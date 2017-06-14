Украинцев среди пострадавших в результате пожара в многоэтажке Лондона нет - МИД

По предварительной информации, граждан Украины среди пострадавших в результате пожара в 27-этажном жилом доме нет. Об этом сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел в "Твиттере".

Читайте такжеВ Лондоне горит 27-этажный дом, десятки людей пострадали (фоторепортаж)"По информации полиции, в результате пожара в Лондоне есть жертвы (количество не называется). На 08.00 14.06 граждан Украины среди погибших нет", - заявили дипломаты.

Как сообщал УНИАН, в западной части Лондона сегодня вспыхнул пожар в 27-этажном жилом доме. Возгорание пытаются потушить 200 пожарников и 40 пожарных автомобилей. 30 человек были отправлены в 5 госпиталей после пожара.