В Лондоне загорелся 27-этажный дом: жильцов эвакуируют, здание может упасть (фото, видео)

07:16, 14 июня 2017
Мир
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С огнем борются 200 пожарных.

Жильцов эвакуируют / twitter.com/LondonFire

В западной части Лондона сегодня вспыхнул пожар в 27-этажном жилом доме. Возгорание пытаются потушить двести пожарных и 40 пожарных автомобилей. Об этом сообщается в официальном Twitter пожарной бригады Лондона.

Причина пожара неизвестна на данном этапе.

В то же время, как передает ВВС, огонь возник в башне Гренфелл в имении Ланкастер Уэст около 1:16 по местному времени. Полиция уже заявила, что здание может упасть. Около 4:00 полиция заявила, что жителей продолжают эвакуировать из блока многоэтажки.

"Мы видели обломки, которые падают из здания, мы слышали взрывы, мы слышали звук разбитого стекла. Полиция продолжает расставлять свои границы, отталкивая представителей общественности, опасаясь, что здание может рухнуть", - передает корреспондент издания.

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Новость в сюжете: Пожар в Лондоне
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