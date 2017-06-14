В Лондоне загорелся 27-этажный дом: жильцов эвакуируют, здание может упасть (фото, видео)

В западной части Лондона сегодня вспыхнул пожар в 27-этажном жилом доме. Возгорание пытаются потушить двести пожарных и 40 пожарных автомобилей. Об этом сообщается в официальном Twitter пожарной бригады Лондона.

#NorthKensington tower block fire declared major incident, crews working hard at scene ©@Natalie_Oxford For updates:https://t.co/Gy6gUYc4MLpic.twitter.com/079acRjt7W — London Fire Brigade (@LondonFire) June 14, 2017

Причина пожара неизвестна на данном этапе.

В то же время, как передает ВВС, огонь возник в башне Гренфелл в имении Ланкастер Уэст около 1:16 по местному времени. Полиция уже заявила, что здание может упасть. Около 4:00 полиция заявила, что жителей продолжают эвакуировать из блока многоэтажки.

"Мы видели обломки, которые падают из здания, мы слышали взрывы, мы слышали звук разбитого стекла. Полиция продолжает расставлять свои границы, отталкивая представителей общественности, опасаясь, что здание может рухнуть", - передает корреспондент издания.