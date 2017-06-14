Пограничники отчитались о поездках украинцев в "ЛДНР" и Крым (документ)

Украинцы в 2017 году стали реже, чем в 2016-м, посещать оккупированный Россией Крым, но чаще пересекать линию разграничения с временно неконтролируемыми районами Донецкой и Луганской областей. Это следует из ответа Государственной пограничной службы (ГПС) на официальный запрос "Апострофа".

"Административную границу с Автономной Республикой Крым в 2017 году (по состоянию на 30 мая т.г.) в установленном порядке пересекли 789 тыс. человек (аналогичный период 2016 года - 932 тыс.), из которых на въезд - 387 тыс. (2016 год - 463 тыс.), на выезд - 402 тыс. (2016 год - 470 тыс.).

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Линию разграничения в районе проведения АТО в установленном порядке пересекли 3,972 млн человек (2016 год – 3,041 млн), из которых на въезд – 2,013 млн (2016 – 1,525 млн), на выезд – 1,959 млн (2016 – 1,516 млн)", - говорится в документе.

Как известно, через линию разграничения в зоне АТО действует четыре автомобильных пункта пропуска в Донецкой области – "Майорск", "Марьинка", "Новотроицкое" и "Гнутово", а также один пешеходный пункт пропуска в Луганской области - "Станица Луганская". На административной границе с оккупированным Крымом действуют КПВВ "Каланчак", "Чонгар", "Чаплинка".

Отметим, по данным Министерства социальной политики, по состоянию на июнь 2017 года на учет взяты почти 1,6 млн переселенцев с Донбасса и из Крыма.