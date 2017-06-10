Швеция выделила 5 млн евро на утверждение гендерного равенства в Украине.

Как сообщает Правительственный портал, соглашение о финансировании проекта "Гендерное равенство в национальных реформах и установлении мира и безопасности в Украине" подписали заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный директор программы «ООН Женщины» Фумзиле Мламбо-Нгкука и чрезвычайный и полномочный посол Королевства Швеция в Украине Мартин Хагстрём.

Проект предусматривает бюджет в 5 млн евро и рассчитан на четыре года.

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Как отмечается, финансирование будет направлено на обеспечение комплексного национального механизма внедрения гендерного равенства в отраслевых реформах через поддержку работы нового офиса правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики, а также помощь в реализации национального плана действий "Женщины, мир, безопасность".

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время церемонии подписания подчеркнула, что приоритетными задачами проекта определены мониторинг текущего состояния гендерных вопросов в Украине и динамики общественных изменений, реализация пилотного проекта по внедрению должности советников в силовых ведомствах, повышение институциональной способности и улучшение координации работы всех структур, которые должны обеспечивать гендерное равенство.

«Мы понимаем, что украинский народ не может самостоятельно справиться с таким коренным реформированием, которое предусматривает изменение общественного сознания и разрушение гендерных стереотипов. Но вы не одни на этом пути, мы рядом и готовы вам помочь и поддержать вас», - отметила заместитель генсека ООН.

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Она добавила, что считает инвестирования в развитие украинского общества, которое осуществляет правительство Швеции, одним из самых устойчивых и долгосрочных, так оно обеспечивает качественное изменение уровня жизни следующих поколений.