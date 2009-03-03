Всемирный банк думает: а не дать ли Украине 750 млн. долларов?

Всемирный банк (ВБ) рассматривает возможность выделения 750 млн. долл. банковскому сектору Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам директор ВБ по делам Украины, Белоруссии и Молдовы Мартин РАЙЗЕР.

По его словам, средства планируется выделить двумя траншами, в том числе для рекапитализации банков, помощи в ликвидации проблемных банков и для защиты прав вкладчиков.

Помимо этого, отметил М. РАЙЗЕР, банк рассматривает возможность прямой поддержки Государственного бюджета Украины. При этом он не уточнил возможный объем такой поддержки.

М. РАЙЗЕР не исключил, что общий объем финансирования ВБ для Украины в 2009 г. превысит 1 млрд. долл.