Курс доллара на межбанке

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,3450/8,5100, к 11:00 цены снизились до 8,3200/8,4850, а к 12:00 сконцентрировались в диапазоне 8,3800/8,4200. К закрытию ценовые уровни выросли до 8,4200/8,4650 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 15:00 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня – 7,7000/7,9000.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2280/0,2345, к 11:00 сузился спрэд – 0,2280/0,2340, а к 12:00 цены установились на уровне 0,2290/0,2320. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 0,2310/0,2340. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 36,2900 (+0,1300).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2663/1,2664, а к 15:00 упали до 1,2603/1,2604. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5650/10,7800, к 11:00 цены ушли вниз – 10,5235/10,7380, а к 12:00 установились на значениях 10,5810/10,6375. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривня поднялись до 10,6045/10,6755.