Доллар на межбанке пошел вниз
11:21, 03 марта 2009Общество
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В понедельник Нацбанк вышел с интервенцией
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 8,3450/8,5100 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились до 0,2280/0,2345, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,5650/10,7800. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли до 1,2663/64 (понедельник - 1,2575/76).
В понедельник Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH с котировками – 7,7000/7,9000.
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