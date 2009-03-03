Нафтогаз пообещал Газпрому заплатить вовремя

НАК "Нафтогаз Украины" пообещала своевременно и в полном объеме оплатить "Газпрому" поставки газа в феврале, сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

По его словам, соответствующая договоренность была достигнута во время телефонного разговора председателя правления ОАО "Газпром" Алексея Миллера и председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Олега Дубины, сообщает РИА "Новости".

"В ходе телефонного разговора была достигнута договоренность о том, что украинская сторона в полном объеме и своевременно оплатит газ по факту поставки в феврале, а "Газпром" не будет применять штрафных санкций по условиям отбора в феврале", - сказал Куприянов.

Украина до 7 марта включительно должна заплатить 400 миллионов долларов за поставленный в феврале газ. В случае, если этого не произойдет, контракт предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

В последние дни появилась информация о том, что у "Нафтогаза" возникли проблемы с оплатой газа.

Вместе с тем, пресс-секретарь "Нафтогаза Украины" Валентин Землянский в пятницу заявил, что компания уже аккумулировала в гривнах средства на оплату газа за февраль и проводит их конвертацию.

Ранее "Нафтогаз Украины" предложил "Газпрому" сократить закупки российского газа в 2009 году на 17,5% - до 33 миллиардов кубометров с запланированных 40 миллиардов кубометров.