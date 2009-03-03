Кабмин урегулировал вопросы производства и использования биогаза

Кабинет министров Украины урегулировал вопросы производства и использования биогаза.

Соответствующее распоряжение Кабмина от 25 февраля №217-р опубликовано на правительственном портале.

Согласно документу, Минрегионстрою, Минприроды, Минагрополитики, МинЖКХ, НАЭР и Минтопэнерго поручено совместно с заинтересованными местными органами исполнительной власти в месячный срок подготовить проект решения Кабмина о проведении на базе одного из административных районов, имеющих необходимый ресурсный потенциал, эксперимента по реализации пилотного проекта производства биогаза для замещения использования природного газа предприятиями и организациями бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства с привлечением средств государственного и местных бюджетов.

Вместе с тем, Кабмин поручил Нацэкоинвестагентству вместе с другими заинтересованными центральными органами исполнительной власти разработать и подать в месячный срок правительству проект решения по упрощению порядка подготовки, рассмотрения, одобрения и реализации проектов, направленных на уменьшение объема антропогенных выбросов парниковых газов, с целью создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в рамках применения механизмов Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Минэкономики, Минфину, НАЭР и Нацэкоинвестагентству поручено обеспечить рассмотрение проектного предложения ОАО “Укрэксимбанк” относительно учреждения общего с Международным банком реконструкции и развития третьего проекта развития экспорта с учетом необходимости предоставления средне- и долгосрочных кредитов субъектам ведения хозяйства, в частности для финансирования мероприятий по производству альтернативных видов топлива и/или использования возобновляемых источников энергии.

Минпромполитики поручено на основании изучения реального спроса на оборудование для производства и использования биогаза принять меры для обеспечения в сжатые сроки его изготовления на отечественных предприятиях.

МинЖКХ, НАЭР, Минагрополитики, Минпромполитики, Минрегионстрою, Минздраву, Минприроды, МЧС и Национальной академии наук поручено внести в месячный срок предложения относительно разработки необходимых технических нормативов применения на основании зарубежного опыта систем утилизации биоотходов с учетом санитарно-гигиенических и других требований относительно эксплуатации жилых домов и других зданий в соответствии с их назначением.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что с помощью биогаза в энергетическом балансе страны можно заменить 10 млрд. кубометров газа.

По ее мнению, в первую очередь переход на использование биотоплива должен осуществляться на предприятиях теплокоммунэнерго.