Украинка планирует обжаловать решение польского суда

Преподавательница Львовского университета имени Ивана Франко Ирина ФРИС планирует обжаловать решение районного суда в польском городе Згожелец, который признал правомерным ее задержание польскими пограничниками 7 января этого года.

Об этом она сказала в интервью УНИАН.

«Мы, конечно, хотим обжаловать», - сказала И.ФРИС.

Она отметила, что решит, в какую инстанцию подавать жалобу, после того, как получит на руки решение суда с его детальной аргументацией.

При этом И.ФРИС заметила, что судья объявила, что ее решение в этом деле обжалованию не подлежит, объяснив это тем, что это административное дело.

В то же время, по ее словам, польский юрист, который помогал ей готовиться к суду, был очень удивлен этим заявлением. «Юрист очень удивился и сказал, что этого не может быть», - сказала она.

И.ФРИС также заявила, что суд, который 2 марта рассматривал ее жалобу на действия польских пограничников, не принял во внимание никаких ее аргументов.

Суд в Згожельце признал правомерным задержание И.ФРИС, сославшись на 18 статью Исполнительной конвенции Шенген с 1985 года, которая регулирует дело долгосрочных национальных виз (свыше 90 дней).

Между тем, по словам И.ФРИС, упомянутая статья прямо не запрещает транзита по территории Шенгена с национальной визой, выданной одной из стран-членов объединения.

Кроме этого, она регулирует дело долгосрочных виз, а И.ФРИС имела краткосрочную (на 2 месяца).

Как сообщал УНИАН, И.ФРИС подала в суд за превышение служебных полномочий на работников Лужицкого отдела пограничной службы Польши, которые задержали ее за якобы въезд в страну без соответствующей визы.

Польские пограничники высадили И.ФРИС из автобуса, которым она возвращалась в Украину из Германии, 7 января и продержали до 8 января в камере задержаний.

Она заявляла, что пограничники не предоставили документального подтверждения правомерности задержания, давили на нее, чтобы она подписала протокол задержания, в котором признает свою вину, и допускались неприличные шутки и обидные слова по отношению к ней.

В декабре 2008 года И.ФРИС трижды проходила контроль пограничных служб в Польше, Австрии и Венгрии и ни разу не была предупреждена, что с ее национальной немецкой визой она не может ехать транзитом через другие страны зоны Шенген.