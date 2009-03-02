"Укрзализныця" обращается к любителям горных лыж
23:00, 02 марта 2009Общество
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На официальном сайте разместили анкету
«Укрзализныця» изучает спрос на туристические маршруты к горнолыжным курортам Польши и Карпат.
Как сообщает пресс-служба ведомства, с этой целью на официальном веб-сайте «Укрзализныци» началось анкетирование пассажиров.
В связи с этим ведомство приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в опросе для организации наиболее привлекательных маршрутов и определения удобного времени отправления и прибытия поездов.
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