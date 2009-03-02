Президент ВБ высоко оценил действия Ющенко

Президент Всемирного банка Роберт ЗЕЛЛИК высоко оценил действия Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, направленные на консолидацию усилий всех органов власти для быстрого и эффективного преодоления кризисных явлений в украинской экономике.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом он сказал в телефонном разговоре с В.ЮЩЕНКО.

В.ЮЩЕНКО проинформировал Р.ЗЕЛЛИКА о результатах совещания по координации действий всех органов государственной власти и политических сил в кризисных условиях развития экономики, на котором был согласован проект письма о намерениях Международному валютному фонду. Глава Украинского государства выразил уверенность, что миссия МВФ продолжит свою работу в Украине уже до конца текущей недели.

Также стороны обсудили вопрос двух ссуд, которые находятся на рассмотрении во Всемирном банке.

В.ЮЩЕНКО пригласил президента Всемирного банка посетить Украину с визитом.