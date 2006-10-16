В Киеве на этой неделе будет 6° мороза

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. В восточных областях дождь, местами с мокрым снегом, местами сильные осадки; в Крыму и Приазовье умеренные дожди; на остальной территории без существенных осадков, только в южных областях ночью местами небольшие дожди.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в восточных, южных областях и в Крыму отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, в восточных областях и в южной части 1-6° тепла, на побережье морей до 10°; днем 2-7° тепла, в южной части и в Закарпатье 8-13°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

18-19 октября - переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в восточных, Днепропетровской областях, а 18 октября и в большинстве южных областей и в Крыму дожди, ночью в восточных областях местами с мокрым снегом. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью в западных, северных и большинстве центральных областей 18 октября 1-6° мороза, 19 октября от 2° тепла до 3° мороза, на остальной территории 0-5° тепла, в Крыму до 8° тепла; днем в Украине 18 октября 5-10° тепла, 19 октября 7-12°, на юге и западе до 15°.

20-21 октября - преимущественно без осадков, только 21 октября в западных и северных, а днем и в центральных областях временами дождь. Температура ночью 1-6° тепла, в восточных, 20 октября и в северных и центральных областях от 3° тепла до 3° мороза, днем 9-15° тепла, в западных областях и южной части 12-17° тепла, на крайнем юге до 20°.

22-26 октября в Украине временами дожди, 24-26 октября ночью местами с мокрым снегом. Температура ночью 4-10° тепла, 24 октября в Украине, кроме юга и востока, 25 октября кроме западных областей и Крыма, а 26 октября на востоке Украины 0-6° тепла; днем 22-23 октября 12-18° на юге до 21°; 24-26 октября постепенное понижение дневной температуры до 9-16° тепла.

В Киеве и области во вторник ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-10 м/с. Температура в Киеве ночью 1-3° мороза, днем 4-6° тепла; по области ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 2-7° тепла.

18-19 октября - переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура 18 октября ночью 1-6° мороза, днем 5-10° тепла, 19 октября ночью от 2° тепла до 3° мороза; днем 7-12° тепла.

20 октября - преимущественно без осадков, 21 октября временами дождь. Температура 20 октября ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем 7-12°; 21 октября ночью 1-6° тепла, днем 9-14°.