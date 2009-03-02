У Киева уже нет денег на горючее для скорой помощи?

7 марта машины скорой помощи из-за отсутствия горючего перестанут выезжать на вызовы киевлян. Об этом заявил один из лидеров Блока Виталия Кличко, Председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский.

«Главное финансовое управление КГГА не выделило средств для обеспечения горючим машин скорой помощи Киева. В связи с тем, что не ликвидируются существующие долги, резервов горючего скорым хватит лишь до 7 марта», - сообщил Дмитрий Андриевский.

«Если городская администрация уже в ближайшие дни не обеспечит соответствующее финансирование, машины скорой помощи просто не смогут выезжать по вызовам киевлян. Я думаю, все мы осознаем, какими ужасными следствиями это угрожает», - отметил политик.

По мнению Дмитрия Андриевского, невозможность обеспечить функционирование одного из важнейших направлений медицинской защиты киевлян свидетельствует о полном финансовом коллапсе в городе. «Его основная причина – отсутствие бюджета Киева на 2009 год, непрофессионализм и безответственность столичного руководства», - отметил депутат.