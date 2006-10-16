В Украине выпал первый снег

14:07, 16 октября 2006
Общество
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Снег выпал на значительной территории области

 Сегодня в Сумской области выпал первый снег. Об этом заявила начальник отдела метеопрогнозов украинского Гидрометцентра Людмила Савченко.

По ее словам, снег выпал на значительной территории области, однако сразу растаял.

- Это первые осадки в виде снега на территории Украины, когда будет снежный покров - пока сказать сложно, - сообщила Савченко.

Вместе с тем, по ее словам, в Карпатском высокогорье уже установился стабильный снежный покров толщиной до 11 сантиметров.

В Киеве, по словам метеорологов, в ближайших три-пять дней снега не ожидается. Правда, стоит отметить, что уже сегодня киевляне наблюдают осадки, напоминающие мокрый снег, сообщает  ForUm.

 

Газета по-украински

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