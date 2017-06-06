"Океан Ельзи" перенес бесплатный концерт на Луганщине

Бесплатный концерт группы "Океан Ельзи", запланированный на 9 июня в городе Северодонецк Луганской области, перенесен в Лисичанск.

Об этом сообщается на странице "Океану Ельзи" в Facebook.

"В связи с неудовлетворительным состоянием трибун стадиона в Северодонецке и его небольшой вместимостью заявленный концерт группы "Океан Ельзи" переносится в город Лисичанск на стадион "Шахтер" (ул. В. Сосюры, 119), что позволит принять большее количество зрителей", – сказано в сообщении.

Также отмечается, что бесплатный концерт состоится 9 июня 2017 года, вход для зрителей – с 18.00, начало выступления – в 20.00.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее о невозможности проведения концерта "Океану Ельзи" в Северодонецке в связи с аварийным состоянием концертной площадки стадиона "Химик" сообщил в эфире телеканала ЛОТ заместитель мэра Северодонецка Алексей Ярош. По его словам, восточная часть стадиона находится в аварийном состоянии, также со стен здания постоянно осыпается штукатурка, возле стадиона нет освещения и надлежащих подъездных путей.

1 июня на официальном сайте "Океану Ельзи" сообщалось, что группа даст бесплатный концерт в Северодонецке Луганской области.