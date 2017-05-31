"Океан Ельзи" приедет на Донбасс с бесплатным концертом

Известные музыканты приедут в Северодонецк по приглашению местных жителей, передает «Вчасно» со ссылкой на организаторов.

«Уже традиционно для этого тура, в каждой части которого «ОЕ» проводят концерты на востоке нашей страны, группа посетит Луганскую область», - говорится в сообщении.

Жители Луганщины услышат в исполнении музыкантов песни из альбома «Без меж» и всем известные хиты «океанов».

Концерт состоится 9 июня на стадионе «Химик». Начало в 20.00. Вход свободный.

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Впервые бесплатный концерт украинские рокеры дали в прифронтовом Мариуполе год назад. Тогда местные жители организовали флешмоб «Маріуполь чекає на Океан». Спустя полгода группа выступила с бесплатным концертом в Краматорске.

Концерты "океанов" в прифронтовых городах собрали десятки тысяч местных жителей, которые добирались на выступление любимой группы со всего Донбасса, включая оккупированные территории.

Как сообщал УНИАН-Таблоїд, ранее "океаны" собрали стадион и посвятили песню жертвам теракта в Манчестере.