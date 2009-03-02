НБУ запретил спекуляции с дешевым долларом

После первого аукциона по продаже валюты по сниженному курсу для нужд заемщиков, НБУ запретил коммерсантам зарабатывать на этих операциях, передает 5 канал. Нацбанк настаивает, что финучреждения не имеют права продавать клиентам такую валюту по повышенному курсу или брать за операции любые комиссии. Разрешено взимать лишь сбор в пенсионный фонд - 0,2% от суммы.

Первый такой аукцион состоялся в пятницу - НБУ продал коммерческим финучреждениям свыше 34 миллионов долларов по курсу 7,80. На протяжении следующей недели банки должны реализовать эту валюту своим заемщикам. Иначе нарушителей обещают наказать, вплоть до лишения лицензии.