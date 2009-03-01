Лидеры ЕС пришли к выводу о необходимости скоординированных действий для преодоления кризиса.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил журналистам премьер-министр председательствующей в ЕС Чехии Мирек ТОПОЛАНЕК по завершении неформального заседания Европейского Совета (саммита глав государств и правительств стран-членов ЕС).

“Мы должны работать скоординировано”, - сказал он.

По его словам, лидеры ЕС согласились с тем, что одной из главных заданий является возобновление доверия на рынке, разблокирование кредитной деятельности банков, улучшение регуляторной базы финансового рынка.

При этом М.ТОПОЛАНЕК подчеркнул, что помощь должна оказываться тем странам-членам ЕС, которые испытывают трудности, независимо от того, являются ли они “новыми” или “старыми” членами Евросоюза.

“Мы должны изучать ситуацию в каждой стране, поскольку очень большая разница между странами”, - сказал премьер Чехии.

Он также отметил, что страны-члены ЕС настаивают на необходимости лучшей координации своих действий с МВФ и Всемирным банком при предоставлении помощи третьим странам и, в частности, таким, как Украина.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе состоялся неформальный саммит ЕС, на котором обсуждался вопрос преодоления экономического кризиса.