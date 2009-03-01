Правительство Великобритании намерено специализировать банки

Правительство Великобритании выступает за придание специализации банкам страны, получившим государственную поддержку в условиях финансового кризиса. Об этом заявил в субботу премьер-министр Соединенного Королевства Гордон БРАУН.

"Наша задача - перестроить финансовую систему там, где она дала сбои, и затем создать экономику, в которой банки будут служить не самим себе, а жителям нашей страны", - цитирует британского премьера РИА «Новости».

Г.БРАУН отметил, что национализированный в 2008 году банк Northern Rock должен стать ипотечным банком для покупателей и продавцов жилья и в течение ближайших двух лет предложить клиентам кредиты на сумму около 14 миллиардов фунтов стерлингов.

Royal Bank of Scotland (RBS) и принадлежащий ему банк Natwest должны, по словам премьера, сфокусироваться на обслуживании малого бизнеса. По итогам рекапитализации банка с участием государственных средств в конце прошлого года, в настоящее время государству принадлежит примерно 70% акций RBS.

Кроме этого, указал премьер, планируется создать индустриальный банк для финансирования новых изобретений, технологий и инноваций. На базе почтовых отделений Королевской почты также планируется образовать государственный сберегательный банк.