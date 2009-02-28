За «своих браконьеров» Карпачева требует головы милиции

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЕВА требует от генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО дать правовую оценку действиям должностных лиц и руководства Министерства внутренних дел Украины в инциденте с якобы задержанием милицией 27 февраля двух работников секретариата уполномоченного за браконьерство в 30-километровой Чернобыльской зоне.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе омбудсмана, соответствующее обращение Н.КАРПАЧЕВА послала А.МЕДВЕДЬКО 28 февраля.

В нем отмечается, что «электронные СМИ распространили эту информацию как на заказ, при этом ни одна фамилия якобы работников секретариата не была названа».

В пятницу, находясь с рабочей поездкой в Одессе, уполномоченный выступила с заявлением, в котором назвала эту информацию клеветой.

По ее словам, «ни один работник милиции, принимавший участие в задержании, или руководство МВД даже не сочли необходимым не только позвонить в секретариат омбудсмана для выяснения информации о задержанных браконьерах, их месте работы, но в срочном порядке распространило откровенно клеветническую, непроверенную информацию, бросая тень на репутацию конституционного органа – Уполномоченного по правам человека».

«По моему поручению 27 февраля 2009 года руководитель секретариата направил письмо на имя министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО с требованием безотлагательно проинформировать Уполномоченного об обстоятельствах подачи МВД Украины в СМИ неправдивой информации, унижающей честь и достоинство конституционного органа, опровергнуть эту информацию, публично извиниться перед уполномоченным и работниками секретариата», - сообщила Н.КАРПАЧЕВА и прибавила, что это обращение вторые сутки остается без ответа.

Она также сообщила, что 28 февраля вместе со своими представителями выехали в Чернобыльскую зону, где встретились с начальником отдела внутренних дел Чернобыльской зоны полковником Григорием ЯРЕМЕНКО для выяснения факта идентификации удостоверений лиц, которые были представлены в СМИ как сотрудники секретариата.

По ее информации, оказалось, что Г.ЯРЕМЕНКО лично принимал участие в задержании граждан СТОЛБОВОГО Владимира Петровича, МОТЕНКО Сергея Александровича и ЗАРЕМБЫ Олега Павловича. Однако отказал представителям омбудсмана представить изъятые удостоверения указанных лиц, отметив при этом, что без разрешения начальника Главного Управления МВД Украины в Киевской области Виталия ЯЛОВЕНКО он не может этого сделать.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля в Министерстве внутренних дел заявили о задержании в чернобыльской 30-километровой зоне двух должностных лиц Главного управления секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

По этой информации, в багажнике их автомобиля было выявлено и изъято мясо лосенка, которого задержанные застрелили из карабинов, зарегистрированных в Киеве.

В МВД также прибавили, что у задержанных изъяты удостоверения сотрудников секретариата омбудсмана.