За «своих браконьеров» Карпачева требует головы милиции
Дошла уже до Медведько...
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЕВА требует от генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО дать правовую оценку действиям должностных лиц и руководства Министерства внутренних дел Украины в инциденте с якобы задержанием милицией 27 февраля двух работников секретариата уполномоченного за браконьерство в 30-километровой Чернобыльской зоне.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе омбудсмана, соответствующее обращение Н.КАРПАЧЕВА послала А.МЕДВЕДЬКО 28 февраля.
В нем отмечается, что «электронные СМИ распространили эту информацию как на заказ, при этом ни одна фамилия якобы работников секретариата не была названа».
В пятницу, находясь с рабочей поездкой в Одессе, уполномоченный выступила с заявлением, в котором назвала эту информацию клеветой.
По ее словам, «ни один работник милиции, принимавший участие в задержании, или руководство МВД даже не сочли необходимым не только позвонить в секретариат омбудсмана для выяснения информации о задержанных браконьерах, их месте работы, но в срочном порядке распространило откровенно клеветническую, непроверенную информацию, бросая тень на репутацию конституционного органа – Уполномоченного по правам человека».
«По моему поручению 27 февраля 2009 года руководитель секретариата направил письмо на имя министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО с требованием безотлагательно проинформировать Уполномоченного об обстоятельствах подачи МВД Украины в СМИ неправдивой информации, унижающей честь и достоинство конституционного органа, опровергнуть эту информацию, публично извиниться перед уполномоченным и работниками секретариата», - сообщила Н.КАРПАЧЕВА и прибавила, что это обращение вторые сутки остается без ответа.
Она также сообщила, что 28 февраля вместе со своими представителями выехали в Чернобыльскую зону, где встретились с начальником отдела внутренних дел Чернобыльской зоны полковником Григорием ЯРЕМЕНКО для выяснения факта идентификации удостоверений лиц, которые были представлены в СМИ как сотрудники секретариата.
По ее информации, оказалось, что Г.ЯРЕМЕНКО лично принимал участие в задержании граждан СТОЛБОВОГО Владимира Петровича, МОТЕНКО Сергея Александровича и ЗАРЕМБЫ Олега Павловича. Однако отказал представителям омбудсмана представить изъятые удостоверения указанных лиц, отметив при этом, что без разрешения начальника Главного Управления МВД Украины в Киевской области Виталия ЯЛОВЕНКО он не может этого сделать.
Как сообщал УНИАН, 27 февраля в Министерстве внутренних дел заявили о задержании в чернобыльской 30-километровой зоне двух должностных лиц Главного управления секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека.
По этой информации, в багажнике их автомобиля было выявлено и изъято мясо лосенка, которого задержанные застрелили из карабинов, зарегистрированных в Киеве.
В МВД также прибавили, что у задержанных изъяты удостоверения сотрудников секретариата омбудсмана.