Нафтогаз в этом году намерен получить больше 90 миллиардов дохода

Общее поступление денежных средств НАК «Нафтогаз Украины» в 2009 году должно составить почти 92,5 миллиарда гривен. Такой прогноз содержится в переданном на утверждение в Кабинет министров проекте финансового плана НАК «Нафтогаз України», текстом которого располагает «Зеркало недели» (№7 за 28 февраля-6 марта 2009 г.).

При этом расходы из госбюджета в 2009 году составят: компенсация за газ, поставленный предприятиям тепло-коммунальной энергетики (ТКЭ), - 10,4 млрд. гривен, финансирование геологоразведочных работ - 0,44 млрд. гривен, возврат НДС за импортированный в 2008 году газ - 2,8 млрд. гривен.

Согласно проекту финплана, прогнозная общая сумма расходов НАК «Нафтогаз України» составляет немногим более 102 млрд. гривен.

В соответствии с планом антикризисных мер по стабилизации финансового состояния компании, для покрытия дефицита около 9,5 млрд. гривен предлагается увеличение компенсации из бюджета цен на газ для предприятий ТКЭ на сумму 10,4 млрд. гривен.

При этом дефицит НАК «Нафтогаз Украины» складывается также из дефицитов бюджетов его основных дочерних компаний - ДК «Укртрансгаз» (газотранспортная компания) и ДК «Укргаздобыча» (газодобывающие предприятия). У ДК «Укртрансгаз» дефицит средств на 2009 год прогнозируется на уровне 941,109 млн. гривен. У ДК «Укргаздобыча» прогнозируемый дефицит финансов - 3,214 млрд. гривен.

Кроме того, компания имеет значительный портфель внешних кредитов. Так, при курсе 7,7 долл./грн. НАК «Нафтогаз Украины» в 2009 году должен был бы вернуть кредиторам около 23 млрд. грн.

Основные условия, из которых исходил НАК «Нафтогаз України» при формировании финансового плана в текущем году:

– объем импорта газа - 33 млрд. кубометров;

– аванс от «Газпрома» на приобретение прав требования долга от «РосУкрЭнерго» - 13,09 млрд. гривен;

– объем отбора из ПХГ газа, приобретенного у «РосУкрЭнерго», — 11 млрд. кубометров;

– отбор импортного газа, приобретенного в 2008 году, - 10,021 млрд. кубометров;

– отбор газа собственной добычи из ресурсов 2008 года - 3,512 млрд. кубометров;

- курс доллара к гривне, использованный при расчете, - 7,7 долларов за 1 гривну.