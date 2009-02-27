Взрывом газа разрушен частный дом в Селидово

В Донецкой области в результате взрыва газа разрушен частный дом и серьезно пострадал 27-летний мужчина.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС в Донецкой области, в 12.03 26 февраля в г. Селидово, в одном из домов частного сектора вследствие утечки бытового газа из баллона емкостью 40 литров произошел взрыв газо-воздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва ожоги I-II степени лица, рук и верхних дыхательных путей получил хозяин дома - мужчина, 1981 года рождения. Он был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Дом площадью 10х8 м полностью разрушен.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются. На месте работали 7 человек оперативной группы ГУ МЧС Украины в Донецкой области, а также две единицы техники.

В Центре также уточнили, что всего с начала года в области из-за нарушений правил установки и эксплуатации газового оборудования погибли два человека, еще трое пострадали.