Луценко похвалил милицию за «выход» на совсем другой размер взяток

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО призывает руководителей спецподразделений борьбы с организованной преступностью разоблачать не единичные должностные преступления, а целые коррупционные организации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД, об этом он заявил сегодня в Чернигове на совещании руководства спецподразделений борьбы с организованной преступностью, которое проходило под председательством первого заместителя министра – начальника ГУБОП МВД Украины Владимира БЕДРИКИВСКОГО.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, ключевыми приоритетами для подразделений БОП остаются противодействие криминальным авторитетам и криминальной коррупции, раскрытие незаконных земельных сделок, противодействие злоупотреблениям с бюджетными средствами, борьба с нелегальными конвертационными центрами.

Главной же задачей 2009 года для подразделений борьбы с организованной преступностью министр считает необходимость «выйти на новый уровень работы и раскрывать не единичные должностные преступления, а целые коррупционные организации».

“Это хорошо, что мы вышли на совсем другой размер взяток, на совсем других чиновников, но мы не научились выявлять преступные организации. Когда председатель райгосадминистрации вымогает взятку в 40 миллионов долларов за выделение земли под Киевом, то, как вы понимаете, это система, которая, очевидно, координируется, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

После рассмотрения результатов работы подразделений БОП восьми центральных областей Украины и города Киева министр назвал «приемлемой» работу УБОП Житомирской и Черкасской областей.