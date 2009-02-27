Погода в последний день зимы

Завтра, 28 февраля, на территории Украины синоптики прогнозируют небольшой снег.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, днем местами с дождем, в Крыму, а днем и в западных и восточных областях умеренные осадки. На дорогах гололедица.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, в восточных и центральных областях до 8° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; на Южном побережье Крыма ночью 0-3° тепла, днем 5-8° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 2-7° мороза.

В Киеве и Киевской области облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

Температура ночью по области 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла. В столице температура ночью 0-2° мороза, днем - 1-3° тепла.