Проблемные банки: хроника событий

"Дело" продолжает следить за ситуацией в банках , испытывающих финансовые проблемы.

Вкладчики «Надра» просят национализации

Депозитные вклады, срок по которым уже истек, получить до сих пор нельзя. Проценты по вкладам можно получить в кассах банка (когда там есть деньги) в размере тысяча гривен в день или по 200 гривен в банкоматах. Правда, большинство банкоматов в Киеве денег не выдают.

Банкомат в головном офисе банка по ул. Артема также пустой. В операционном зале финучреждения собралось более двух десятков человек. В основном пенсионеры и студенты, которые пришли получить свои пенсии и стипендии.

«В кассе денег нет, ожидайте», — громко сообщает всем новоприбывшим кассир. «Говорят, утром давали деньги, но я пришла полчаса назад: уже ни долларов, ни гривен не было. Теперь жду, может быть, кто-то придет кредит гасить или из других отделений деньги привезут», — говорит пенсионерка рядом сидящей вкладчице. Та в ответ рассказывает свою невеселую историю.

«Я пришла в 9.30 утра — гривни в кассе еще были, а долларов уже нет. Так мне предложили забрать проценты по долларовому депозиту гривнями по курсу 7,7. Но это же обдирательство», — возмущается женщина.

У входа в отделение инициативная группа клиентов банка агитирует выходящих из него вкладчиков приходить каждый четверг под Национальный банк митинговать.

«Мы будем требовать ускорить процесс национализации банков. И нас уже 1,5 тысячи человек собралось», — показывает журнал с фамилиями активистов один из организаторов.

Рядом с палаткой инициативной группы разместились предприниматели, которые предлагают вкладчикам финучреждения поменять их депозит на разнообразную продукцию (от бытовой техники «Сатурн» до китайских автомобилей).

«Наша компания взяла валютный кредит в банке «Надра», теперь мы его погасить не можем, вот и предлагаем вкладчикам поменять их депозиты на наши машины или технику, а их деньги пересчитать в счет погашения нашего кредита», — говорит менеджер компании «Дади-Центр» Антон Калайда.

Акция от «Родовида» — получи депозит за четыре недели

В киевском региональном департаменте Родовид Банка, размещенном в бизнес-центре «Парус», вчера было на удивление малолюдно. Журналиста «ДЕЛА» администратор банка уже узнает и даже встречает с улыбкой (еще в понедельник он же грозился позвать охрану, если корреспондент не покинет помещение).

«Заходите, смотрите, общайтесь с вкладчиками, никаких проблем», — говорит подобревший администратор.

В зале финучреждения около 15 вкладчиков. Работает только одна касса, у которой собралась небольшая очередь. «У меня срок депозита закончился 2 февраля, вот хожу в банк четвертую неделю и каждый день забираю по 500 гривен», — жалуется вкладчица. Кассир услышала этот разговор.

«Еще 100 гривен можете снять в банкомате или на тысячу гривен расплатиться в магазине картой», — посоветовала сотрудница банка.

Вкладчикам, у которых в финучреждении валютные депозиты, не повезло намного больше. В кассах банка иностранной валюты нет, а проценты по валютным вкладам согласны выдавать гривнями по курсу 7,7, да и то не более 100 гривен в день.

В банке «Киев» пенсии прежде всего

В этом финучреждении приоритет в выдаче денег у пенсионеров. В первой половине дня банк обслуживает только их, а все остальные вкладчики могут попытаться получить проценты по депозитам с 14.00 до 15.45. Правда, по словам вкладчиков, кассы успевают опустеть к 15.00.

Проминвестбанк

В банке выдают и проценты по вкладам, и сами вклады, срок действия которых уже закончился. Со вчерашнего дня на карточках повысили лимиты на снятие наличных до уровня, который был до введения временной администрации, — в банкомате теперь можно снять сумму, эквивалентную 500 долларам. Ограничений по снятию денег через кассы нет.

Укрпромбанк

«Три банкомата в головном офисе на бул. Леси Украинки работают», — сообщили сотрудники колл-центра.

По городу найти банкоматы с деньгами очень сложно. В кассах отделений финучреждения и банкоматах можно получить только тысячу гривен. Можно позвонить по телефону в отдел платежных карт (8-800-501-48-80) и увеличить лимит до 2 тысяч гривен.

Захидинкомбанк

«В банкоматах налички нет», — говорит оператор колл-центра. По ее словам, получить вклад или же проценты по нему невозможно — в финучреждении проходит инвентаризация вкладов. Закончится она на следующей неделе. С 3 марта в банке готовятся выдавать проценты по вкладам.

Одесса-Банк

Получить деньги в банке не удастся, там прекращены все выплаты. «На следующей неделе будем начинать выдавать проценты по вкладам и зарплату», — сказали в финучреждении. Сумма таких выплат будет ограничена 500 гривнями в день.