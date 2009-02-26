В Запорожье врач убил и пытался расчленить мужчину

В Запорожье врач убил и пытался расчленить местного жителя.

Как сообщили УНИАН в руководстве Запорожского главка милиции, преступление было совершено накануне в одном из домов в центре города.

"Накануне вечером в квартире врача, ранее работавшего травматологом в одной из ведомственных поликлиник Запорожья, было обнаружено тело мужчины без головы с 6-ю ножевыми ранениями", - сообщили в милиции.

На данный момент установлено, что нанес ранения мужчине, а затем пытался расчленить тело с целью сокрытия преступления, хозяин квартиры. Обстоятельства и причины совершения преступления устанавливаются.

Возбуждено уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство. Ведется следствие.