Рынок золотых украшений переполнен подделками

Около 50% золотых ювелирных изделий, которые реализуются в магазинах на территории Украины, контрабандные и изготовлены с добавлением сплавов, содержащих вредные металлы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор государственного предприятия «Львовский ювелирный завод» Владимир КУЗОВКИН сегодня во время выездного заседания Львовского пресс-клуба на тему: «Оригиналы и подделки на рынке золота: как государство защищает интересы потребителей?».

«Хуже всего то, что часто на нелегальной продукции появляется клеймо с 583-й пробой. Еще одно нарушение - золотые изделия неизвестного происхождения, преимущественно завезенные из Турции, продают в магазинах под маркой известных отечественных ювелирных заводов. В частности, недавно в Ужгороде, Виннице, Тернополе, Ивано-Франковске были изъяты поддельные золотые изделия с биркой Львовского государственного ювелирного завода”, - сказал В.КУЗОВКИН.

По его словам, чтобы минимизировать такие подделки, на ярлыках фирменных изделий львовского завода с правой стороны размещены серебряные голограммы с шестью степенями защиты. “За их подделку предусмотрена уголовная ответственность», - отметил В.КУЗОВКИН.

Во время заседания пресс-клуба эксперты также отметили, что сегодня в Украине насчитывается 1 тыс. 700 предприятий, которые занимаются производством золотых украшений. Кроме их изделий, на украинский рынок поступает большое количество контрабандного низкопробного золота иностранного производства. Покупатель и государство страдают из-за плохой системы контроля за торговлей золотыми украшениями. Во-первых, казначейство не получает таможенных отчислений от золотых изделий, которые нелегально завозят из-за границы. Во-вторых - продавцы на рынке не гарантируют покупателям задекларированные чистоту и качество золотых изделий. В-третьих - изделия из низкопробного золота опасны для здоровья, поскольку содержат вредные химические элементы.

По мнению экспертов, ситуацию на отечественном рынке золота можно улучшить, если ограничить ввоз драгоценных изделий на украинскую таможенную территорию.

«Например, Беларусь ограничила импорт золотых украшений до 15% от общего вала золотых изделий. Украинское государство может также регулировать внутренний рынок украшений с помощью лицензий: не выдавать разрешения частным предприятиям, которые не соблюдают технологии производства, не имеют современного оборудования, нарушают маркетинговые принципы. А предприятия, которые выдерживают «золотую пробу», наоборот, нужно стимулировать. В частности, позволять покупать сырье без тендера, предоставлять возможность клеймить свою продукцию в собственных лабораториях», - заявили участники заседания.

Согласно обнародованным данными Ассоциации ювелиров Украины, «ювелирный рынок Украины постепенно очищается от недобросовестных игроков. За 11 месяцев прошлого года было выдано 249 лицензий на изготовление ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, аннулировано 15. На торговлю ювелирными и бытовыми изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней было выдано 1100 лицензий, аннулировано 32 лицензии».