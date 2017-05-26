Кабмин перезапустит рынок лотерей

Новые лицензионные условия, разработанные Минфином, предполагают внесение операторами рынка платы за право вести деятельность по организации лотерей. Фиксированная часть платы за лицензию - 168 млн 400 тыс гривен (100 тыс минимальных прожиточных минимумов). Также ежегодные фиксированные платежи будут взиматься с пунктов распространения лотерей. Таким образом, только с одной компании государство сможет получить более 200 млн. гривен от одних только фиксированных налогов.

По данным ГФС, в 2014 году общий оборот рынка лотерей доходил до 12,4 млрд грн. При этом, налогов в бюджет с этой суммы было уплачено менее 3% - 318 млн. грн. Реальный объем игорного рынка Минфин оценивает в 40 млрд. «Проект новых лицензионных условий был подготовлен с учетом этих данных. Участники рынка вполне способны заплатить эту указанную в проекте сумму как плату за вход на рынок, в результате чего бюджет только в этом году может дополнительно получить несколько сот миллионов гривен», - отмечают источники в министерстве.

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Напомним, рынок лотерей работает без лицензионных условий с 2012 года и без лицензий с 2014 года. Как отмечают СМИ, данная ситуация стала возможной благодаря запущенной во время правления Виктора Януковича схеме. Так, в 2012 году был принят закон о лотереях, возлагавший на Минфин обязательство разработать и утвердить новые лицензионные условия. Однако в текст закона были внесены переходные положения, предусматривающие, что до утверждения Минфином новых лицензионных условий операторы работают по имеющимся у них лицензиям. Несмотря на то, что сроки действия лицензий всех лотерейных компаний истекли в 2013 году, предшественники нынешнего министра финансов Александра Данилюка не делали попыток разработать и утвердить новые лицензионные условия. Отсутствие регуляторных актов привело к падению налоговых поступлений и способствовало расцвету игральных клубов под видом лотерей.

Кроме того, отсутствие новых лицензионных условий позволяло работать двум крупным операторам рынка лотерей - компании «М.С.Л» и «Патриот», которых СМИ называют операторами крупных российских бизнесменов, близких к Кремлю. В 2015 году обе компании попали в список российских юридических лиц, в отношении которых Камбин ввел санкции. Несмотря на это, указанные лотерейные операторы до сих пор ведут хозяйственную деятельности в Украине. В случае утверждения Камбином новых лицензионных условий, находящиеся под действием санкций компании не смогут получить лицензии, и их деятельность на украинском рынке лотерей будет прекращена.