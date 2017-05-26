Кабмин перезапустит рынок лотерей
25 мая заканчивается нормативный срок общественного обсуждения разработанного Минфином проекта лицензионных условий для операторов рынка лотерей. Как сообщают источники в министерстве, в ближайшее время дополненный документ будет передан на утверждение Кабмин.
Новые лицензионные условия, разработанные Минфином, предполагают внесение операторами рынка платы за право вести деятельность по организации лотерей. Фиксированная часть платы за лицензию - 168 млн 400 тыс гривен (100 тыс минимальных прожиточных минимумов). Также ежегодные фиксированные платежи будут взиматься с пунктов распространения лотерей. Таким образом, только с одной компании государство сможет получить более 200 млн. гривен от одних только фиксированных налогов.
По данным ГФС, в 2014 году общий оборот рынка лотерей доходил до 12,4 млрд грн. При этом, налогов в бюджет с этой суммы было уплачено менее 3% - 318 млн. грн. Реальный объем игорного рынка Минфин оценивает в 40 млрд. «Проект новых лицензионных условий был подготовлен с учетом этих данных. Участники рынка вполне способны заплатить эту указанную в проекте сумму как плату за вход на рынок, в результате чего бюджет только в этом году может дополнительно получить несколько сот миллионов гривен», - отмечают источники в министерстве.
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Напомним, рынок лотерей работает без лицензионных условий с 2012 года и без лицензий с 2014 года. Как отмечают СМИ, данная ситуация стала возможной благодаря запущенной во время правления Виктора Януковича схеме. Так, в 2012 году был принят закон о лотереях, возлагавший на Минфин обязательство разработать и утвердить новые лицензионные условия. Однако в текст закона были внесены переходные положения, предусматривающие, что до утверждения Минфином новых лицензионных условий операторы работают по имеющимся у них лицензиям. Несмотря на то, что сроки действия лицензий всех лотерейных компаний истекли в 2013 году, предшественники нынешнего министра финансов Александра Данилюка не делали попыток разработать и утвердить новые лицензионные условия. Отсутствие регуляторных актов привело к падению налоговых поступлений и способствовало расцвету игральных клубов под видом лотерей.
Кроме того, отсутствие новых лицензионных условий позволяло работать двум крупным операторам рынка лотерей - компании «М.С.Л» и «Патриот», которых СМИ называют операторами крупных российских бизнесменов, близких к Кремлю. В 2015 году обе компании попали в список российских юридических лиц, в отношении которых Камбин ввел санкции. Несмотря на это, указанные лотерейные операторы до сих пор ведут хозяйственную деятельности в Украине. В случае утверждения Камбином новых лицензионных условий, находящиеся под действием санкций компании не смогут получить лицензии, и их деятельность на украинском рынке лотерей будет прекращена.