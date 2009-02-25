Медведько подтвердил, что в сотрудника ГПУ стреляли

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО подтверждает, что заместитель начальника Главного следственного управления Василий КАРМАН получил пулевое ранение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов.

«Возбуждено уголовное дело. Оно расследуется, и мы будем выяснять все обстоятельства, при которых он получил это пулевое ранение», - сказал А.МЕДВЕДЬКО.

Он также заметил, что на данное время у следствия есть несколько версий. «В частности, версия - преступление совершено из-за служебной деятельности. Есть и такая, что преступление совершено на почве каких-то неприязненных отношений», - отметил генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, покушение на В.КАРМАНА было совершено в Киеве 17 февраля около 20 часов. Пострадавший был доставлен в Киевскую областную больницу с телесными повреждениями. Однако в ГПУ не уточнили характер этих повреждений. Между тем, по данным некоторых СМИ, у В.КАРМАНА было пулевое ранение

Уголовное дело возбуждено по ст.. 15 (“покушение на убийство”) и ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.